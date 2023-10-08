Çanakkale'de orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

DHA
Türkiye'de orman yangınları panik oluşturmaya devam ediyor.
Haber bu kez Çanakkale'den.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Güzelköy mevkisindeki ormanda çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Havadan ve karadan müdahale ediliyor
İhbar üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 2 helikopter, 1 hizmet aracı, 1 treyler, 1 belediye itfaiyesi ve toplamda 45 personel sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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