Çanakkale'de orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor Ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekipler, yangın için havadan ve karadan mücadele veriyor.

DHA Türkiye'de orman yangınları panik oluşturmaya devam ediyor. Haber bu kez Çanakkale'den. Yangın, saat 16.00 sıralarında Güzelköy mevkisindeki ormanda çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Havadan ve karadan müdahale ediliyor İhbar üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 2 helikopter, 1 hizmet aracı, 1 treyler, 1 belediye itfaiyesi ve toplamda 45 personel sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)