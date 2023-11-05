Çanakkale'de orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor Dün öğle saatlerinde başlayan, şiddetli rüzgar nedeniyle de tüm ormana yayılan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yoğun tahribata uğrayan ormanın bir kısmının küle döndüğü görüldü.

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DHA

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler hızla büyüyerek tüm ormana yayıldı.

Yangının sıçrama ihtimaline karşın Pazarlı Köyü tedbir amacıyla boşaltılırken, bölge halkı büyük bir korku yaşadı.

Kontrol altına alındı

Çanakkale Orman Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin yangının söndürülmesi için verdikleri yoğun uğraş bugün sonuç verdi.

Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışın da yardımıyla yangın felaketi büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları başladı

Konuya ilişkin, Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Gelibolu'daki yangın, ekiplerimizin müdahaleleri ve bölgede başlayan yağmurla birlikte büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Büyük bir ormanlık araziyi yoğun tahribata uğratan yangında can kaybı olmadı. Yanan alanlar drone ile görüntülendi.

Bölgede soğutma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Ayrıca yangının etkisiyle Pazarlı köyünün mezarlığında bazı mezarlar da zarar gördü.

"Yaklaşık 5 milyon TL bir zararımız var"

Pazarlı köyünde oturan Erkan Şahin, yangında küçükbaş hayvan çiftliğinin büyük zarar gördüğünü belirterek, "Yangın çıktığı sırada çiftlikte yem hazırlıyordum. Ilgardere'de arkadaşlar bana ulaşıp, trafodan çıkan ateş sonucu yangın çıktığını söyleyip, benden yardım istedi. Traktörün arkasına pullukları takıp, onları kurtarmaya gittim. Yangın aniden çiftliğe sıçradı. Belki de saatte 100 kilometrenin üzerinde rüzgar vardı. 550'ye yakın hayvanımız var. 5-6 tanesi yanmış. 12-13 bin tane balya vardı. Gübre römorkları, balya makineleri, sağım üniteleri, buğdaylar her şey yandı. Ciddi kaybımız var. Yaklaşık 5 milyon TL bir zararımız var. 12-13 ton balya, 70-80 ton buğday yandı." diye konuştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)