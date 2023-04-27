Çanakkale'de sahte içki operasyonu! 1633 litre kimyasal madde yakalandı Kentte yapılan operasyonlarda alkol bulunan ve sahte içki yapımında kullanılan 1633 litre kimyasal madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

AA

Yurt genelinde kaçakçılığa izin verilmiyor.

Yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, içeriğinde alkol bulunan ve sahte içki yapımında kullanılan 1633 litre kimyasal madde ele geçirildi.

3 adres baskın düzenlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, 3 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

1633 litre kimyasal madde yakalandı

Operasyonda, birer litrelik yüzey temizleyici şişelerinde, içeriğinde alkol bulunan ve sahte içki üretiminde kullanıldığı belirlenen 1633 litre kimyasal madde ile 11 şişe el yapımı malt aroma kiti bulundu.

2 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınan şüpheliler T.H.Ş. ve H.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.