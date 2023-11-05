Çanakkale'de sahte para operasyonu: Bir kişi tutuklandı Lapseki ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda polis tarafından gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Tutuklanan şüphelinin cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.

İHA

Çanakkale'de Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birkaç gündür esnaftan gelen sahte para ihbarları üzerine harekete geçti.

Ekipler, piyasaya sahte para süren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sahte banknot ele geçirildi

Bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte banknot ele geçirildi.

Cezaevinden yeni çıkmıştı

Operasyonda sahte paraları piyasaya süren ve cezaevinden yeni çıktığı tespit edilen B.C.B. ve M.Z. gözaltına alındı.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.C.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)