Çanakkale'de sahte para operasyonu: Bir kişi tutuklandı

İHA
Çanakkale'de Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birkaç gündür esnaftan gelen sahte para ihbarları üzerine harekete geçti.
Ekipler, piyasaya sahte para süren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Sahte banknot ele geçirildi
Bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte banknot ele geçirildi.
Cezaevinden yeni çıkmıştı
Operasyonda sahte paraları piyasaya süren ve cezaevinden yeni çıktığı tespit edilen B.C.B. ve M.Z. gözaltına alındı.
Tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.C.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış