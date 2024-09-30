Çanakkale'de silahlı çatışmanın şüphelileri adliyede Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Anafartalar Polis Merkezi Amirliği önünde 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışma sonrası gözaltına alınan 21 şüpheliden 14'ü adliyeye sevk edildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Anafartalar Polis Merkezi Amirliği önünde, husumetli iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı.

Çatışmada 3 kişi ateşli silah, 3 kişi ise kesici aletle yaralanırken, yaralılar ise olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anafartalar Polis Merkezi Amirliği çıkan tüm sokakları trafiğe kapattı.

Anafartalar Polis Merkezi Amirliği önüne kadar gelen olayda polis silahlı çatışmaya karışan yaralılar dahil toplam 21 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN EV VE İŞ YERLERİNDE ARAMA YAPILDI

Olayda kullanılan 2 ateşli silah, şarjör, 15 fişek ile 2 kesici alet ve sopalar ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 27 Eylül tarihinde şüphelilerin 10 ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda ateşli silah, kurusıkı tabanca, şarjör, 15 fişek, 25 koli (250 bin adet) bandrolsüz boş makaron, 62 bin 880 dal dolu makaron, 113 kilogram tütün, 400 mükerrer kullanılmak üzere kesilmiş TAPDK bandrolü, 9 elektronik sigara, elektrikli sigara sarma makinesi ve aparatları ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ SERBEST

Gözaltındaki şüphelilerden Ö.K., K.K., Y.K., A.K., F.K., M.K., S.K., U.A., Y.A., S.K., S.K., M.A., A.P. ve S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yaralı olan 5 şüphelinin ise hastanede tedavilerinin tedavilerinin ettiği bildirildi.

ÇATIŞMA ANI KAMERADA

Olay esnasındaki sıcak görüntüler kameraya yansıdı. Görüntülerde, iki grup arasında çıkan kavgada bir grubun, yerde yatan diğer gruptan şahısları kesici alet ve silahla yaraladıkları görülüyor.

Yaşanan çatışma sonrası polisin şüphelilere müdahale ettiği kayıtlara geçmişti. Olaya karışan şüphelilerin kaçış anı ise sokak üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)