Çanakkale'de sürat teknesiyle yurt dışına kaçmaya çalışan 10 kişi yakalandı Ayvacık ilçesinde, sürat teknesiyle yurt dışına kaçmaya çalışan şüphelilere yönelik operasyonda 10 kişi tutuklandı.

AA & Ensonhaber

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Gülpınar köyü Kumbağlar Limanı'na sürat teknesiyle gelerek sahile 11 kilo 900 gram uyuşturucu bırakan Yunanistan vatandaşı S.S. ve Y.N'yi yakaladı.

10 kişi gözaltına alındı

Ekipler, bu kişilerin yanı sıra tekneye bindirdikleri, arananların da yer aldığı 2'si İran uyruklu 5 şüpheli ile yurt dışına kaçışlarına aracılık ettikleri öne sürülen A.G, A.K, Ş.E. ve T.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerden M.T'nin "kasten öldürme", O.T'nin "kasten yaralama", H.K'nin terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçlarından arandığını belirleyen ekipler, ayrıca 2 bin 500 euro, uydu telefonu, 5 cep telefonu ele geçirdi; sürat teknesi ve 2 otomobile de el koydu.

10 zanlı da tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T, O.T, H.K. ve İran uyruklu Z.S'nin yanı sıra S.S, Y.N, A.G, A.K, Ş.E. ve T.A., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Küçük yaştaki İran vatandaşı A.E. ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.