Çanakkale'de telefon dolandırıcıları yakayı ele verdi Çanakkale’de kendilerini jandarma ve polis istihbarat görevlisi olarak tanıtarak 2 kişiyi 13 Cumhuriyet altını, 32 çeyrek altın, 15 gram altın ve 13 bin TL dolandıran şüpheliler jandarma tarafından yakalandı.

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DHA

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Ahmetler köyünde yaşayan iki kişi, dün kendilerini jandarma ve polis istihbarat görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar M.A. ve H.O. tarafından 13 Cumhuriyet altını, 32 çeyrek altın, 15 gram altın ve 13 bin TL’leri alınarak dolandırıldı.

Dolandırılan iki vatandaş, jandarmaya başvurdu. Şüphelilerin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

Dolandırıcılar köyde yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin operasyonu sonucu dolandırıcılardan H.O. Yenice ilçesinde, M.A. ise Biga ilçesi Bezirganlar köyünde yakalandı.

Malzemeler dolandırılan vatandaşlara teslim edildi

Şüpheli M.A’nın yapılan üst aramasında suça konu malzemeler dolandırılan vatandaşlara teslim edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan dolandırıcılar M.A. ve H.O.’nun işlemleri devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)