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- Çanakkale'de trafiği tehlikeye atan sürücü kamerada
Çanakkale'de trafiği tehlikeye atan sürücü kamerada
Biga karayolunda bir sürücü, bacağını aracının camdan çıkararak otomobil kullandı. O anlar, gören başka bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.
- 01.09.2022 - 10:56
- Güncelleme : 01.09.2022 - 10:59
Çanakkale'de bir sürücünün trafikteki seyir hali, görenlere 'pes' dedirtti.
Biga otoyolunda seyir halinde olan bir sürücü, bacağını camdan sarkıtarak otomobil kullandı.
Yaşanan o anları gören diğer sürücüler ve yolcular, şaşkınlık yaşadı.
Kimseye aldırış etmeden yoluna devam etti
Camdan bacağını sarkıtarak araç kullanan sürücü, kimseye aldırış etmeden yoluna devam etti.
Hakkında işlem başlatıldı
İHA'nın haberine göre; trafiği tehlikeye atarak otomobil kullanan sürücü hakkında işlem başlatıldı.