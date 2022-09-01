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    Çanakkale'de trafiği tehlikeye atan sürücü kamerada

    Biga karayolunda bir sürücü, bacağını aracının camdan çıkararak otomobil kullandı. O anlar, gören başka bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.
    • 01.09.2022 - 10:56
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 10:59
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    Çanakkale'de trafiği tehlikeye atan sürücü kamerada

    Çanakkale'de bir sürücünün trafikteki seyir hali, görenlere 'pes' dedirtti.

    Biga otoyolunda seyir halinde olan bir sürücü, bacağını camdan sarkıtarak otomobil kullandı.

    Yaşanan o anları gören diğer sürücüler ve yolcular, şaşkınlık yaşadı.

    Kimseye aldırış etmeden yoluna devam etti

    Camdan bacağını sarkıtarak araç kullanan sürücü, kimseye aldırış etmeden yoluna devam etti.

    Hakkında işlem başlatıldı

    İHA'nın haberine göre; trafiği tehlikeye atarak otomobil kullanan sürücü hakkında işlem başlatıldı.

    Çanakkale de trafiği tehlikeye atan sürücü kamerada #1

    Çanakkale de trafiği tehlikeye atan sürücü kamerada #2


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