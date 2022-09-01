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Çanakkale'de trafiği tehlikeye atan sürücü kamerada

Çanakkale'de trafiği tehlikeye atan sürücü kamerada

Biga karayolunda bir sürücü, bacağını aracının camdan çıkararak otomobil kullandı. O anlar, gören başka bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.