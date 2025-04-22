Çanakkale'de traktörün altında kalıp öldü

İHA

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Ahmetçe köyünde yaşayan Kemal Yılmaz (72), ilaçlama yapmak üzere kendisine ait elma bahçesine gitti.

Burada traktör ile işlerimi halleden Yılmaz, bir anda araçtan düşerek traktörün tekerlekleri altında ezildi.

Bir süre sonra Yılmaz'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Elma bahçesine giden yakınları, Kemal Yılmaz'ın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yılmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Kemal Yılmaz'ın cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.