Çanakkale'deki orman yangınında son durum Çanakkale'de öğle saatlerinde çıkan orman yangınla mücadele devam ediyor. Yangından bin 500 hektarlık alan zarar görürken, alevlerinin ulaştığı Yağcılar köyünde de çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.

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İHA

Çanakkale'de öğle saatlerinde çıkan orman yangını halen devam ediyor. Tedbir amaçlı yakın köyler boşaltılırken, alevler bazı evlere ulaştı.

Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıkan yangın saatlerdir devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, öğle saatlerinden beri devam eden yangınla ilgili yeni ve önemli açıklamalarda bulundu.

"Yangından yaklaşık 1500 hektar alan etkilendi"

Bakan Yumaklı şu bilgileri verdi:

"Toplamda 9 köy tahliye edildi. 9 köyden 29 vatandaşımızı KYK yurtlarına yerleştirdik. Yangından yaklaşık 1500 hektar alan etkilendi.



Devlet hastanesinde herhangi bir tehdit yok. Şu anda 14 kişi nakledildi. 150 hastamız şu anda 60 ambulansla birlikte bekletiliyor.



Önlemler alındı. Sosyal medyada speküle edilen bu durumu açıklayalım. Üniversitede de teyakkuz devam ediyor ama boşaltma durumu söz konusu değil. "

"Rüzgar ve nem seviyesi gündüz olduğu gibi zorlayıcı değil

"Rüzgar ve nem seviyesi gündüz olduğu gibi zorlayıcı değil. Sabah 6'dan itibaren artış söz konusu olacak. Gece olması sebebiyle yere inemeyen uçaklarımız var ancak 4 gece görüş helikopteriyle mücadeleye devam ediyoruz.



1500'e yakın personel çalışıyor. Gündüz açıklamış olduğumuz hava araçları yine mücadeleye katılacaklar. Çanakkale-Çan yolu kapalı, boğaz tek yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Ancak sabahın ilk saatlerinde çift yönlü olarak ulaşıma kapatılmış olacak.



Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız burada ciddi mücadele veriyorlar. Şu anda alevlere karşı mücadele eden arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum."

"Yangınların yüzde 90'ı insan unsuru"

"Bu yangın, bir yerleşim yerinin yanında bir araziden çıktı, yangınların yüzde 90'ı insan unsuru. Bu alanda etkilenen o kadar çok canlı var ki. Bu kadar çok kaynağın israfı sadece küçücük bir alevden kaynaklanabiliyor. Buradan bir uyarıda bulunalım. Herhangi bir yangına sebep olacak bir ateş ya da bir çöp yakma gibi hususları artık gündemimizden çıkartalım.



Sabaha kadar arkadaşlarımız hiç uyumadan alevlerle mücadele edecekler. Sabah da diğer hava araçlarının da başlamasıyla çok yoğun bir şekilde mücadeleye başlanacak."

Yağcılar köyü alevler içinde

Alevler merkez ilçeye bağlı Yağcılar köyüne ulaştı. Güvenlik gerekçesiyle tahliye edilen köydeki çok sayıda ev alev alev yanıyor. Alevleri söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun mücadele veriyor.

Yangın bölgesinde Edirne, Keşan ve Uzunköprü ilçe itfaiye ekipleri de destek ekip olarak görev alıyor.