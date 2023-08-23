Çanakkale'de yangın söndürme çalışmalarına TSK destek verdi Yangınla mücadele sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri de rezerv güç kapsamında aralıksız destek sağlamaya amacıyla 117 tondan fazla su atımı gerçekleştirdi.

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ensonhaber.com

Çanakkale yangınlara teslim oldu...

Kentte devam eden yangınlar 2'inci gününde.

Orman yangını birçok noktada çevrilmiş durumdayken, öğle saatlerinde rüzgarın şiddetini arttırmasıyla alevler yeniden yükseldi.

Ekipler hem karadan hem havadan hummalı bir şekilde çalışmasını sürdürürken, yangının vurduğu Somaklı bölgesi Yağcılar mevkisinden yeniden alevler yükseldi.

Çalışmalar devam ediyor

Ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.

Yangın söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetleri rezerv güç kapsamında aralıksız destek sağlamayı sürdürüyor.

TSK aralıksız destek sağlıyor

Konu ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: