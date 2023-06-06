Çanakkale'de Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen göçmenler kurtarıldı

İHA
Ülke genelinde huzursuzluğu bozacak şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Yapılan operasyonlar kapsamında ülke içerisinde huzursuzluğu bozan kaçak göçmenlere geçit verilmiyor.
Özellikle sınır denetimlerini sıkı tutan ekipler, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir yeni operasyon düzenledi.
7 göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Sahil Güvenlik gemisi ‘TCSG-61’ tarafından, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen can salı içindeki 7 kaçak göçmen kurtarıldı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.