Çanakkale'de yurt dışına kaçış hazırlığındayken yakalanan FETÖ şüphelileri adliyede FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanan şüphelilerden 1'i önceki gün tutuklanırken, 10'u da bugün adliyeye sevk edildi.

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DHA

Güvenlik güçleri hain terör örgütü FETÖ mensuplarına geçit vermiyor...

Bu kapsamda yapılan çalışmalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Çanakkale'nin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler Gökçeada'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi.

11 kişi gözaltına alındı

Operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındaki emekli kıdemli albay E.B., emekli kurmay Albay E.E.E., ihraç askerler üsteğmen H.İ.Y., astsubay üstçavuş N.Ö., astsubay üstçavuş Y.A., yüzbaşı S.A. ve S.B., B.B., Y.K., K.Y. ile organizatör İ.A. olmak üzere toplam 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

2 milyon TL döviz ele geçirildi

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ise 2 dizüstü bilgisayar, 9 cep telefonu, 3 USB flash bellek, yaklaşık 2 milyon 940 bin TL değerinde döviz ele geçirildi.

1 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan 11 şüpheliden organizatör İ.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer 10 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)