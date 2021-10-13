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- Çanakkale'deki bağ evinde 3 bin 230 litre kaçak şarap bulundu
Çanakkale'deki bağ evinde 3 bin 230 litre kaçak şarap bulundu
Jandarmanın bir bağ evine düzenlediği operasyon sırasında ortaya çıkan 3 bin 230 litre kaçak şaraba el konuldu.
- DHA
- 13.10.2021 - 09:45
- Güncelleme : 13.10.2021 - 10:21
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesinde operasyon düzenledi.
Bir bağ evinde kaçak şarap üretimi yapıldığı ihbarı alan ekipler, ürünler piyasa sürülmeden müdahale etti.
SAHTE ŞARAP BULUNDU
Adli makamlardan alınan arama kararının ardından bağ evinde yapılan aramada, satışa hazır 3 bin 230 litre kaçak kırmızı şarap bulundu.
SATIŞA HAZIRLAMAK ÜZERE PET ŞİŞELER YAKALANDI
Aynı zamanda 5 litre yapma rakı ve 327 adet 5 litrelik satışta kullanılan boş pet şişe ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.