Cani babası öldüresiye dövmüştü! Cihan bebek öldü mü, sağlık durumu nasıl?

Gaziantep'te baba şiddetine maruz kalan 2 aylık Cihan bebeğin öldüğü iddia edildi. Söz konusu iddialara Cihan bebeğin tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi. Peki Cihan bebek öldü mü, yaşıyor mu?

Türkiye, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde cani babası Yunus Göç tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebeği konuşuyor.

Şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından tutuklanan Yunus Göç, emniyetteki ifadesinde bebeğine ağladığı için şiddet uyguladığını kabul ederek, "Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darbettim. Pişmanım.'' demişti.

Öte yandan sosyal medyada, aldığı darbelerden dolayı ağır yaralanan 2 aylık Cihan bebeğin öldüğüne yönelik paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Söz konusu iddialara minik bebeğin tedavi gördüğü Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nden açıklama geldi. Peki Cihan bebek öldü mü, sağlık durumu nasıl? İşte 2 aylık Cihan bebeğin sağlık durumu...

CİHAN BEBEK ÖLDÜ MÜ, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bebeğin hayatını kaybettiği yönündeki haberler üzerine tedavi gördüğü hastanenin müdürü Dr. Cengiz Bayram, bebeğin sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

Bayram, ''Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya organlarında şiddete uğrayan bebeğin öldüğüne dair haberler yayınlanmıştır. Ancak bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Cihan bebeğin hastanemiz yoğun bakımındaki tedavisi büyük bir titizlikle devam etmektedir. Cihan bebeğin sağlığına kavuşması herkes gibi bizlerin de en büyük temennisi ve duasıdır. O nedenle doktor ve bütün çalışanlarımız ile sizlere Cihan bebek ile ilgili sevindirici haberler verebilmek, bebeğimizi mutlu yarınlara hazırlayabilmek için büyük bir gayretle çalışmaya devam etmekteyiz. İnanıyoruz ki, sizlerin duası ve sevgisi, bizlerin çabasıyla bebeğimiz yaşama yeniden gülümseyecektir.'' ifadelerine yer verdi.