Çankırı'da 4 genç arasında çıkan kavgada,1 kişi yaralandı

İHA

Çankırı'nın Buğday Pazarı Mahallesi Çarşamba Pazarı Caddesi'nde kavga meydana geldi.

Cadde üzerinde yer alan L.A. (19), M.A. (25), A.F.C. (27) ve A.Ö.Ö. (20) arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda L.A., husumetlisi A.Ö.Ö.'yü bıçak darbesiyle ağır yaraladı.

YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

20 yaşındaki yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli L.A., M.A. ve A.F.C. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

GENCİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç dosyası bulunurken 20 yaşındaki gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.