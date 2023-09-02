Çankırı'da altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi yaşamını yitirdi
DHA

Çankırı'da saat 11.00 sıralarında Abdülhalik Renda Mahallesi Çayyolu Sokak'ta yağmur suyu altyapısı yenileme çalışması nedeniyle açılan yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki kanalda, oldu.

Bu sırada kanalda bulunan, özel şirket çalışanı Orhan Avaz, altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 çocuk babası hayatını kaybetti

Toprak altından çıkarılan Avaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağrı nüfusuna kayıtlı, evli ve 4 çocuk babası Orhan Arvaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çankırı'da altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi yaşamını yitirdi
Göçük altında kalan işçi kurtarılamadı