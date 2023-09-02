Çankırı'da altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi yaşamını yitirdi Altyapı yenileme çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan özel şirket çalışanı Orhan Arvaz (42) hayatını kaybetti.

DHA

Çankırı'da saat 11.00 sıralarında Abdülhalik Renda Mahallesi Çayyolu Sokak'ta yağmur suyu altyapısı yenileme çalışması nedeniyle açılan yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki kanalda, göçük oldu.

Bu sırada kanalda bulunan, özel şirket çalışanı Orhan Avaz, toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 çocuk babası hayatını kaybetti

Toprak altından çıkarılan Avaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağrı nüfusuna kayıtlı, evli ve 4 çocuk babası Orhan Arvaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.