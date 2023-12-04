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Çankırı'da bir kişi sosyal medyada canlı yayını açıp evini yaktı

Çankırı'da bir kişi sosyal medyada canlı yayını açıp evini yaktı Çankırı'da şahıs, sosyal medyada canlı yayını açarak evini ateşe verdi. Çıkan yangında şahsın ve komşusunun evi kül oldu.