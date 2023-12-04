İHA
Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Onaç köyünde yaşayan M.U. isimli şahıs, bir sosyal medya platformunda canlı yayını açarak evini yaktı.
Kısa sürede büyüyen yangın komşusu K.K.'nin evine de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.
Yangında M.U.'nun evi ve komşusu K.K.'nin evi kullanılmaz hale geldi.
K.K.'nin M.U.'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.
"Tüm izleyenlere benden gelsin"
Sosyal medyadaki canlı yayın sırasında evin farklı noktalarında ateş yaktığı görülen şahıs, canlı yayında, "Şu an evi yakıyorum. Tüm izleyenlere benden gelsin. Cayır cayır yanıyor. Evin her yerinde ateşi yaktım. Onaç köyünde üzerime şike oynanıyor, ben de Onaç köyündeki evimi yakıyorum" ifadelerini kullandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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