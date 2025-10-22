Çankırı'da bir şahıs eski eşini öldürdükten sonra kendini yaraladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çankırı'da dehşet veren cinayet...

Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi İlknur Kertlez, sabah saatlerinde işe gitmek üzere evden çıktığı sırada eski eşi Selami Y. tarafından bıçaklandı.

ÖNCE ESKİ EŞİNİ SONRA KENDİNİ BIÇAKLADI

Olay yerinden kaçan Selami Y., Yapraklı karayolu kenarında bıçakla kendine zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 ÇOCUK ANNESİ KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlknur Kertlez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Selami Y. ise hastanede tedavi altına alındı.

UZAKLAŞTIRMA KARARINI İHLAL ETMİŞ

İlknur Kertlez'in, 18 Ekim 2024 tarihinde kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından, 21 Ekim 2024 tarihinde ise tehditten Selami Y. hakkında suç duyurusunda bulunduğu ve alınan koruma tedbirlerini ihlal eden Selami Y.'nin, 3 gün zorlama hapsi ile cezalandırıldığı öğrenildi.

İlknur Kertlez ile Selami Y.'nin, 10 Mart tarihinde boşandıkları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.