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Çankırı'da boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle öldürdü

Çankırı'da boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle öldürdü Yapraklı ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle öldürdü. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.