Çankırı'da boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle öldürdü

İHA
Çankırı'da Yapraklı ilçesine bağlı Ayseki köyünde boşanma aşamasındaki İsmail Çakır ile Semanur Çakır arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
İsmail Çakır, tartıştığı eşi Semanur Çakır’ı pompalı tüfekle yaraladı.
Ekipler sevk edildi
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
İsmail Çakır ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken Semanur Çakır ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Genç kadının cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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