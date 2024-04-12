Çankırı'da boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle öldürdü
İHA

Çankırı'da Yapraklı ilçesine bağlı Ayseki köyünde boşanma aşamasındaki İsmail Çakır ile Semanur Çakır arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

İsmail Çakır, tartıştığı eşi Semanur Çakır’ı pompalı tüfekle yaraladı.

Ekipler sevk edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

İsmail Çakır ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken Semanur Çakır ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Genç kadının cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)