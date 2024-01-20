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Çankırı'da ehliyetsiz sürücü tek teker üzerinde tehlike saçtı! İşte cezası...

Çankırı'da ehliyetsiz sürücü tek teker üzerinde tehlike saçtı! İşte cezası... Bir motosiklet sürücüsü plakasını havluyla kapatıp tek teker üzerinde trafiği tehlikeye düşüren şahsa 17 bin 820 TL cezai işlem uygulandı. Şahsın motosikleti ile trafikten men edildi.