İHA
Yurdun dört bir yanında gündem olan trafik magandaları dur durak bilmiyor.
Trafik magandalarından biri daha Çankırı'da kendisini gösterdi.
Bir motosiklet sürücüsünün plakasını havluyla kapatıp tek teker üzerine trafiği tehlikeye düşürdüğünü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.
Görüntülerden şahsın tespit eden polis ekipleri harekete geçti.
Ehliyetsiz sürücüye 18 bin TL ceza
Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz sürücü kısa sürede yakalandı.
Sürücüye 17 bin 820 TL cezai işlem uygulanırken motosiklet ise trafikten men edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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