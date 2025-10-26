Çankırı'da feci kaza: Hurdaya dönen otomobilde bir kişi hayatını kaybetti

- Çankırı-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
- Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
- Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Akşam saatlerinde Germece köyü mevkisinde trafik kazası meydana geldi.
Satılmış İri yönetimindeki 18 DH 189 plakalı otomobil, köy yolundan ana yola çıktığı sırada Ankara yönünden gelen O.C. idaresindeki 06 TVT 74 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri, sürücü Satılmış İri’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada yaralanan diğer sürücü O.C. ile araçlarda bulunan S.C. ve F.İ. ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.