Çankırı'da husumetlisine sokak ortasında defalarca ateş etti

Çankırı'da husumetli olduğu kişiye sokak ortasında pompalı tüfekle ateş eden A.Ç. tutuklandı.

Olay güvenlik kamerasına yansırken yaralı A.Ç.D., hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili şüpheli A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. 16 Ekim Perşembe günü Çankırı'da, Cumhuriyet Mahallesi Manolya Sokakta korku dolu anlar kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, Sokakta karşılaşan ve aralarında husumet bulunan A.Ç.D. (22) ile A.Ç.(17) arasında tartışma çıktı. POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında A.Ç. pompalı tüfekle A.Ç.D.'ye ateş ederek ayağından yaralandı. HASTANEYE KALDIRILDI İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan A.Ç.D., ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, şüpheli A.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. TUTUKLANDI Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Ç.D. adliyeye sevk edildi. A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. O ANLAR KAMERADA Olay anı ise güvenlik kamerasına ansıdı. Görüntülerde şahsın kovaladığı A.Ç.D.'nin arkasından pompalı tüfekle defalarca ateş ettiği görülüyor. 3. Sayfa Haberleri

