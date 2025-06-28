Çankırı'da kanalın duvarı çökmesi sonucu 250 dönüm tarım arazisi zarar gördü

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde tarıma büyük darbe...

Karaömer köyünde bulunan HES kanalının duvarı, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

TARIM ARAZİLERİ HASAR GÖRDÜ

Kanaldan taşan sular, tarım arazilerini bastı.

Çeltik ekili yaklaşık 250 dönüm tarla su altında kaldı.

Yıkılan duvarın tamiri için çalışma başlatıldı.

"KANAL TAŞMAYA BAŞLADI"

Bölgede çiftçilik yapan Zeki Dandan, daha önce de taşkın meydana geldiğini belirterek, "Bu HES kuruldu kurulalı buraya zarar veriyor. 2-3 sene önce yine böyle 250 dönüm arazi suyun altında kaldı.

Buralar 250-300 dönüm çeltik arazisi, devamlı suyun altında kalıyor. Ben ilaç yapıyordum. Baktım kanal taşmaya başladı, duvar çöktü. İlacını attık, gübresini attık, 'istirahate çekilelim' dedik, gitti" diye konuştu.