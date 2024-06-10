Çankırı'da otobüs şarampole devrildi: 9 kişi yaralandı
AA & Ensonhaber

Çankırı'nın Ilgaz ilçesi Yuvasaray köyü mevkii D-100 kara yolunda S.Ö. idaresindeki Bayburt-İstanbul seferini yapan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

9 yaralı

Kazada otobüsteki 9 kişi yaralandı.

Ekiplerin yardımıyla otobüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla Ilgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerce güvenlik önlemi alınan yolda ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.