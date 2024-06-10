Çankırı'da otobüs şarampole devrildi: 9 kişi yaralandı

AA & Ensonhaber
Çankırı'nın Ilgaz ilçesi Yuvasaray köyü mevkii D-100 kara yolunda S.Ö. idaresindeki Bayburt-İstanbul seferini yapan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
9 yaralı
Kazada otobüsteki 9 kişi yaralandı.
Ekiplerin yardımıyla otobüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla Ilgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekiplerce güvenlik önlemi alınan yolda ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.
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