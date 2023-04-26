Çankırı'da otomobil alt geçide devrildi

Gün boyu, Türkiye’nin çeşitli noktalarından gelen kaza haberleri ile yürekler sızladı.
Onlardan biri de sabah saatlerinde Çankırı’da oldu.
Alt geçide devrildi
Erzurum'dan İstanbul'a giden 48 yaşındaki F.Ö.’nün direksiyon kontrolünü yitirdiği 34 UM 6288 plakalı otomobil, İstanbul-Samsun kara yolu Belören köyünde alt geçide devrildi.
Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen otomobili görenler, durumu hemen 112’ye bildirdi.
1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan H.S. (63), Z.P. (39) ve B.P.'nin (11) hayatlarını kaybettiği belirlendi.
Soruşturuluyor
Yaralanan sürücü F.Ö. ile A.Ö. (41), kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.