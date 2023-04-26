Çankırı'da otomobil alt geçide devrildi Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, 5 metreden alt geçide devrilmesi sonucu 1'i çocuk, 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

DHA

Gün boyu, Türkiye’nin çeşitli noktalarından gelen kaza haberleri ile yürekler sızladı.

Onlardan biri de sabah saatlerinde Çankırı’da oldu.

Alt geçide devrildi

Erzurum'dan İstanbul'a giden 48 yaşındaki F.Ö.’nün direksiyon kontrolünü yitirdiği 34 UM 6288 plakalı otomobil, İstanbul-Samsun kara yolu Belören köyünde alt geçide devrildi.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen otomobili görenler, durumu hemen 112’ye bildirdi.

1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan H.S. (63), Z.P. (39) ve B.P.'nin (11) hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Soruşturuluyor

Yaralanan sürücü F.Ö. ile A.Ö. (41), kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.