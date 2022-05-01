Çankırı'da polis otosunda yaralı bulunan polis memuru kurtarılamadı

Polis aracının içinde beylik tabancasıyla vurulu halde bulunan 35 yaşındaki polis memuru, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çankırı’nın Buğday Pazarı Mahallesi Çarşamba Pazarı Caddesi’ndeki polis memuru S.B. (35), polis otosunun içerisinde beylik tabancasından çıkan kurşunun isabet etmesi neticesinde ağır yaralandı.

Görev arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.B., Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis memuru kurtarılamadı

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen S.B. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, araçta incelemelerde bulundu.

İHA'nın aktarımına göre ise olayla ilgili soruşturma başlatıldı.