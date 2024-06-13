Çankırı'da takla atan otomobilin sürücüsü Şahin öldü, arkadaşı yaralı Kurşunlu ilçesinde takla atan otomobildeki sürücü Şahin Gül (19) hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı Burak H. (19) yaralandı.

DHA

Sabah saatlerinde, Kurşunlu ilçesi Eskiahır köyü yakınlarında meydana gelen olayda, Şahin Gül idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu D-100 kara yolunda takla attı.

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü Gül'ün olay yerinde öldüğünü tespit etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Otomobildeki Burak H. ise yaralandı. Sağlıkçıların ilk müdahalesini yaptığı Burak H., önce Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne, ardından da Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)