Yapraklı'da yağmur suları tarafından aşındırılan toprağın altından çıkan insan iskeleti için ekipler çalışma başlattı.

Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı.

İlçede etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde toprak aşınmasına neden oldu.

İnsan iskeleti ortaya çıktı

İHA'nın haberine göre ilçeye bağlı İkizören köyünde etkili olan sağanak sebebi ile aşınan topraktan insan iskeleti çıktı.

Muhatara haber verdiler

Yeni Mahalle Sağlık Sokak'ta boş arazide cesedi gören vatandaşlar, durumu köy muhtarı Ömer Ünver'e bildirdi.

Çankırı'da yağmurun aşındırdığı toprağın altından iskelet çıktı VİDEO







İnceleme başlatıldı

Köy muhtarı Ünver ise bölgede güvenlik önlemi alarak durumu yetkili kurumlara bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.



