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    Çankırı'da yağmurun aşındırdığı toprağın altından iskelet çıktı

    Yapraklı'da yağmur suları tarafından aşındırılan toprağın altından çıkan insan iskeleti için ekipler çalışma başlattı.
    • 14.07.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 10:00
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    Çankırı'da yağmurun aşındırdığı toprağın altından iskelet çıktı

    Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı.

    İlçede etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde toprak aşınmasına neden oldu.

    İnsan iskeleti ortaya çıktı

    İHA'nın haberine göre ilçeye bağlı İkizören köyünde etkili olan sağanak sebebi ile aşınan topraktan insan iskeleti çıktı.

    Muhatara haber verdiler

    Yeni Mahalle Sağlık Sokak'ta boş arazide cesedi gören vatandaşlar, durumu köy muhtarı Ömer Ünver'e bildirdi.

    Çankırı'da yağmurun aşındırdığı toprağın altından iskelet çıktı VİDEO


    İnceleme başlatıldı

    Köy muhtarı Ünver ise bölgede güvenlik önlemi alarak durumu yetkili kurumlara bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Çankırı da yağmurun aşındırdığı toprağın altından iskelet çıktı #1

    Çankırı da yağmurun aşındırdığı toprağın altından iskelet çıktı #2


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