Çankırı'daki kuyumcudan bilezik çalan hırsız yakalandı

İHA
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde Y.E. isimli şahıs, bir kuyumcudan 3 adet altın bilezik çalarak kaçtı.
Durumu fark eden kuyumcu durumu polise bildirdi. Aracıyla ilçeden ayrılan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara yolu Hacı Ali Kavşağı mevkiinde yakalandı.
Üzerinde para bulundu
Şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada bir miktar para ele geçirildi.
Çaldığı altınları il merkezindeki bir kuyumcuda bozdurarak, parayı üç farklı hesaba havale ettiği belirlenen şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkartılan Y. E., adli makamlarca serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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