Çankırı'daki kuyumcudan bilezik çalan hırsız yakalandı Kurşunlu ilçesinde bir kuyumcudan 3 altın bilezik çaldıktan sonra aracıyla kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından Ankara yolunda yakalandı.

İHA

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde Y.E. isimli şahıs, bir kuyumcudan 3 adet altın bilezik çalarak kaçtı.

Durumu fark eden kuyumcu durumu polise bildirdi. Aracıyla ilçeden ayrılan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara yolu Hacı Ali Kavşağı mevkiinde yakalandı.

Üzerinde para bulundu

Şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada bir miktar para ele geçirildi.

Çaldığı altınları il merkezindeki bir kuyumcuda bozdurarak, parayı üç farklı hesaba havale ettiği belirlenen şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan Y. E., adli makamlarca serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)