Çankırı'daki orman yangını büyümeden söndürüldü Ilgaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

İHA Türkiye, yaz döneminde yine orman yangınları ile boğuşuyor. Son yangın, Çankırı'nın Ilgaz ilçesi Yukarıbozan köyü mevkiinde çıktı. Ormanlık alanda, öğle saatlerinde bilinmeyen sebeple köye yakın bir alanda çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, orman, AFAD, belediye, İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edildi Bölgeye intikal eden ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgeye sevk edilen 4 helikopter ise alevlere havadan müdahale etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken, yangının sebebinin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.

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