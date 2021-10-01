Canlı yayında karısının olduğunu iddia ettiği cinsel içerikli videoyu izletti

Canlı yayında karısının olduğunu iddia ettiği cinsel içerikli videoyu izletti

İnternetten tanışıp evlendiği karısının sosyal medyada izlediği cinsel işerikli videodaki kadın olduğunu iddia eden adam, canlı yayında karısını ameliyat izinden tanıdığı videoyu konuklara izletti.

Televizyon kanallarının sabah kuşağında yaşanan garipliklere bir yenisi daha eklendi.

Çarpık ilişkilerin ağızları açık bırakan örneklerinin konu olduğu programda cinsel içerikli video izlendi.

Olay FOX TV'de Fulya Öztürk'ün sunduğu Fulya ile Umudun Olsun programında yaşandı.

Canlı yayında karısının olduğunu iddia ettiği cinsel içerikli videoyu izletti VİDEO

KASIKLARINDAKİ AMELİYAT İZİNDEN TANIDI

Frograma katılan Celal Bilgin, sosyal medyada izlediği bir cinsel içerikli videodaki kadının, kasıklarında bulunan ameliyat izlerinden eşi Güldeniz Bilgin olduğunu anladı.

İnternetten tanışıp 18 ay sonra evlendiği ve çocuk sahibi olduğu eşini bu şekilde tespit ettiğini söyleyen Celal Bilgin, izlediği görüntülerden sonra çocuk için DNA testi istedi.

SUNUCUYA VE KONUKLARA İZLETTİ

Canlı yayına taşınan konuda iddialarını kanıtlamak isteyen Bilgin, sunucu Fulya Öztürk ve diğer konuklara söz konusu görüntüleri izletti.

Şaşkınlıklarını gizleyemeyen konuklar bu kadarını beklemediklerini söyledi.