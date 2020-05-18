Canlı yayında kedisini dövdü

Eskişehir’de, sosyal paylaşım sitesi üzerinden canlı yayın yaptığı sırada kedisini döverek fırlatan İran uyruklu şüpheli, hayvanseverlerin ihbarı üzerine evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi’nde oturan İran uyruklu 32 yaşındaki Pooya Sedighi, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden canlı yayın yaparken, evde baktığı kedisini döverek koltuğa fırlattı.

Hayvanseverler, yayının ardından görüntüleri Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği’ne ulaştırdı.

POLİS EVDEN ALDI

Dernek başkanı Av. Gülçin Yapıcı, İran uyruklu Pooya Sedighi hakkında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında evinde gözaltına alınan Pooya Sedighi, işlemleri için Odunpazarı Polis Merkezi’ne götürüldü.

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KEDİ ARTIK GÜVENDE

Görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki gördü. Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı, kedinin kurtarıldığını ifade ederek, "Kedimizin bacağında çatlağı varmış. Kedinin tedavisini de yaptırmışlar ve şükür artık güvende. Dernek olarak da şikayette bulunduk. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kişiyi yakaladı ve adli işlemlere başlandı. Yine de başka canların zarar görmemesi adına lütfen bu kişiye karşı dikkatli olalım. Sahipsiz bir canı daha alıp, şiddete maruz bırakmasın." dedi.