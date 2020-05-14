Çarşaf giyerek yankesicilik yapan iki kadın yakalandı

Gaziantep'te çarşaf giyerek kadınların cüzdanlarını yankesicilik yöntemiyle çaldıkları belirlenen iki zanlıdan, biri tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda giyim mağazalarında meydana gelen yankesicilik olayının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

ÇARŞAFLI YANKESİCİLER

Mağazalardaki güvenlik kamera kayıtlarını incelen ekipler, çarşaf giyen iki kadın zanlının, alışveriş yapan diğer kadınların cüzdanlarını yankesicilik yöntemiyle çaldığını belirledi.

Kadınların, olay yerinden uzaklaştıktan sonra çarşafı attıklarını da öğrenildi.

Çarşaf giyerek yankesicilik yapan iki şüpheli kadın yakalandı İZLE

Kimlik tespitinin ardından adreslerinde gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BİRİ TUTUKLANDI

Zanlılardan biri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.