Çatalca'da devrilen otomobil yandı: 2 ölü

İHA
İstanbul'un Çatalca ilçesinde Kubilay U. idaresindeki otomobil, İnceğiz Mahallesi Hanice Caddesi'nde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazanın ardından yanmaya başlayan otomobilde bulunan sürücü Kubilay U, Seda U, Çağla U, Nedret U. ile Turan U., çevredekilerin de yardımıyla yanan araçtan çıkarıldı.
İki kişi öldü
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Turan U. ile Nedret U'nun, kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Diğer yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Adli Tıp Kurumu'na götürüldüler
Hayatını kaybedenlerin cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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