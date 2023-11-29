İstanbul'un Çatalca ilçesinde yaşayan Coşkun Salı, geçtiğimiz hafta kızını bir psikoloğa götürdü. İddiaya göre seanslar devam ederken, kendisine iş teklifinde bulundu:
"Sürekli para isteyince şüphelendim"
2 seans sonrasında seni devlet dairesine koyacağım, milletvekili tanıdıklarım var diyerek benden çeşitli belgelerle 24 bin 800 lira istedi. Art arda kendisinden para istemeye devam etti. Ankara'dan 4 tane müdür geldi, sizi işe sokacaklar, onları deniz kenarında yedirmeye götüreceğim, 3 bin lira lazım deyince şüphelendim.
Başka hastalarını da dolandırmış
Show Haber'in haberine göre; diğer hastalarına ulaştığında gerçek ortaya çıktı:
Sivas'a, Kahramanmaraş'a, Malatya'ya afet kurulu kurulacağını yakınlarınız varsa oraya adam alınacağını söyledi. Kabul ettik. Toplam 12-13 bin lira para gönderdik.
Psikolog kayıplara karıştı
Dolandırıldığı gerekçesiyle mağdurlar suç duyurusunda bulunurken, psikolog adeta sırra kadem bastı. Çatalca'da çalıştığı kurumdan da 3 gün izin aldı.
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