ensonhaber.com

İstanbul'un Çatalca ilçesinde yaşayan Coşkun Salı, geçtiğimiz hafta kızını bir psikoloğa götürdü. İddiaya göre seanslar devam ederken, kendisine iş teklifinde bulundu:

"Sürekli para isteyince şüphelendim"

2 seans sonrasında seni devlet dairesine koyacağım, milletvekili tanıdıklarım var diyerek benden çeşitli belgelerle 24 bin 800 lira istedi. Art arda kendisinden para istemeye devam etti. Ankara'dan 4 tane müdür geldi, sizi işe sokacaklar, onları deniz kenarında yedirmeye götüreceğim, 3 bin lira lazım deyince şüphelendim.