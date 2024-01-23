Çatalca'da tekne alabora oldu: Arama çalışmaları sürüyor

İHA
İstanbul Çatalca açıklarında panik anları yaşandı.
Durusu Gölü'nde meydana gelen olayda, Serkan Tuncay ve İbrahim Sancar iddiaya göre, ördek avlamak için tekneyle göle açıldı.
Tekne ters döndü
Olumsuz hava şartları nedeniyle bir süre sonra tekne alabora oldu.
Serkan Tuncay, kendi imkanlarıyla gölden çıkarak kıyıda bulunan barakaya gidip yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Arama çalışmaları sürüyor
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Serkan Tuncay hastaneye götürülürken, gölde kaybolan 55 yaşındaki İbrahim Sancar için arama çalışmaları başlatıldı.
Ekiplerin cumartesi gününden beridir Sancar'ı arama çalışmaları sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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