Çatalca'da tekne alabora oldu: Arama çalışmaları sürüyor Durusu Gölü'nde avlanırken teknenin alabora olmasıyla suya düşerek kaybolan İbrahim Sancar için ekiplerin arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

İHA

İstanbul Çatalca açıklarında panik anları yaşandı.

Durusu Gölü'nde meydana gelen olayda, Serkan Tuncay ve İbrahim Sancar iddiaya göre, ördek avlamak için tekneyle göle açıldı.

Tekne ters döndü

Olumsuz hava şartları nedeniyle bir süre sonra tekne alabora oldu.

Serkan Tuncay, kendi imkanlarıyla gölden çıkarak kıyıda bulunan barakaya gidip yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmaları sürüyor

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Serkan Tuncay hastaneye götürülürken, gölde kaybolan 55 yaşındaki İbrahim Sancar için arama çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin cumartesi gününden beridir Sancar'ı arama çalışmaları sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)