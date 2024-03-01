Çek dolandırıcısı kadın kimliğini kullandığı kardeşine benzemek için estetik yaptırdı Bazı şirketlere ait çekleri çaldıktan sonra üzerlerinde değişiklik yapıp tekrar piyasaya süren kadın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yakalanırken kadının kardeşine benzemek için estetik yapıp kilo verdiği belirlendi.

DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek yaptıkları çalışmalarda, tüzel şirketlerin kullanımında bulunan çeklerin çalındığı ve üzerlerinin doldurularak tekrar piyasaya sürüldüğü bilgisini elde etti.

Araştırmayı derinleştiren ekipler, çeklerin, 6 ilde 19 ayrı suçtan arandığı tespit edilen A.C. isimli kadın tarafından çalınarak piyasaya sürüldüğünü belirledi.

Evinde yakalandı

Jandarma ekipleri, Beyoğlu’nda bir evde yaşadığı öğrenilen A.C.’yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, çeşitli şirketlere ait çek koçanları, çok sayıda kaşe ve mühür ele geçirildi.

Estetik yaptırdı kilo verdi, kardeşine benzemeye çalıştı

Sorguya alınan A.C.’nin, yakalanmamak için kardeşinin kimlik kartını kullandığı öğrenildi. Kardeşinin kimlik kartındaki fotoğrafına benzemek için kilo verdiği ve yüz estetiği yaptırdığı anlaşılan A.C.’nin, arama noktaları ya da yol kontrollerinde bu sayede yakalanmadığı öğrenildi.

A.C.’nin yakalanmamak için ayrıca sürekli adres değiştirdiği ortaya çıktı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorgusu tamamlanan A.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)