Dört katlı apartmanın çatısında çıkan yangının ardından mahalleli sokağa döküldü. Alevler söndürülürken, şans eseri can kaybı yaşanmadı.

İstanbul Çekmeköy’de, Mehmet Akif Mahallesi Petek Sokak'ta bulunan binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalleliyi ayağa kaldıran yangın, saat 04.45 sıralarında meydana geldi.

BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, sokakta güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen 4 katlı binadaki yangın hasara yol açtı.

Çekmeköy’de binanın çatısında yangın çıktı VİDEO



"SESLERİ DUYARAK UYANDIM"

Yangının çıktığı sokakta oturan Turan Keser, “Sesleri duyarak uyandım, ambulans gelecek diye bağırıyorlardı. Bir hanımefendi ve birkaç beyefendi vardı. O esnada yan binada oturanlar dışarı çıkıyorlardı, ben de birisi hastalandı sandım. Dışarı çıkıp baktığımda çatı komple yanıyordu.





"PATLAMA OLDU AMA..."

Yangın giderek de çoğalmaya başladı, daha sonra ambulansa ve itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekipleri geldi ve yangına müdahale etti. Patlama oldu fakat neden kaynaklandığı belli değil. Evlerin camları duruyor. Herhangi bir tahribat vermedi, ne patladıysa içeride patladı ve ne olduğunu bilmiyoruz.” dedi.