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    Çekmeköy'de kaza: El frenini çekmeyi unutunca 10 metreden yanyan yola düştüler

    İstanbul Çekmeköy'de içerisinde iki kişinin bulunduğu park halindeki otomobil, el freni çekili olmadığı için kayarak 10 metre yükseklikten aşağı düşerken araçtaki 2 kişiden biri hafif yaralandı.
    • DHA
    • 09.04.2022 - 04:31
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    Çekmeköy'de kaza: El frenini çekmeyi unutunca 10 metreden yanyan yola düştüler

     

    Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiinde içerisinde iki kişinin bulunduğu park halindeki otomobilin sürücüsü el frenini çekmeyi unuttuğu için kayarak 10 metre yükseklikten Şile Otoyolu yanyola düştü.

    Yolcu kadın hafif yaralandı

    Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yolcu koltuğundaki F. B. İsimli kadın hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobil içerisinden çıkartıldı.

    Çekmeköy de kaza: El frenini çekmeyi unutunca 10 metreden yanyan yola düştüler #1

    Yaralının durumu iyi

    Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle büyük hasar alan otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

    Çekmeköy de kaza: El frenini çekmeyi unutunca 10 metreden yanyan yola düştüler #2

    Çekmeköy de kaza: El frenini çekmeyi unutunca 10 metreden yanyan yola düştüler #3

    Çekmeköy de kaza: El frenini çekmeyi unutunca 10 metreden yanyan yola düştüler #4

    Çekmeköy de kaza: El frenini çekmeyi unutunca 10 metreden yanyan yola düştüler #5

    Çekmeköy de kaza: El frenini çekmeyi unutunca 10 metreden yanyan yola düştüler #6


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