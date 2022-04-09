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Çekmeköy'de kaza: El frenini çekmeyi unutunca 10 metreden yanyan yola düştüler

Çekmeköy'de kaza: El frenini çekmeyi unutunca 10 metreden yanyan yola düştüler

İstanbul Çekmeköy'de içerisinde iki kişinin bulunduğu park halindeki otomobil, el freni çekili olmadığı için kayarak 10 metre yükseklikten aşağı düşerken araçtaki 2 kişiden biri hafif yaralandı.