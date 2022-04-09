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- Çekmeköy'de kaza: El frenini çekmeyi unutunca 10 metreden yanyan yola düştüler
Çekmeköy'de kaza: El frenini çekmeyi unutunca 10 metreden yanyan yola düştüler
- DHA
- 09.04.2022 - 04:31
Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiinde içerisinde iki kişinin bulunduğu park halindeki otomobilin sürücüsü el frenini çekmeyi unuttuğu için kayarak 10 metre yükseklikten Şile Otoyolu yanyola düştü.
Yolcu kadın hafif yaralandı
Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yolcu koltuğundaki F. B. İsimli kadın hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobil içerisinden çıkartıldı.
Yaralının durumu iyi
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle büyük hasar alan otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.