Çekmeköy'de korkunç kaza: Kamyona giren araçta 1 ölü

Reşadiye mevkiinde hızla ilerleyen otomobil, kamyona arkadan çarptı. Otomobilde 1 kişi can verirken, hız ibaresinin 140 kilometrede takıldığı belirlendi.

Sisin çöktüğü Çekmeköy Kuzey Marmara otoyolu Reşadiye bölgesinde ilerleyen 55 AAG 480 plakalı otomobil, iddiaya göre önünde ilerleyen 54 AFB 429 plakalı Serhat Orcan yönetimindeki kamyona arkadan hızla çarptı.

Şiddetli çarpışmanın etkisitle araç kurda yığınına dönerken, otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan Hasan B. kazada hayatını kaybedetti. Otomobilin sürücüsü Temel K. ise kazada ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi amaçlı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Hız ibresi 140 kilometrede takıldı

Hayatını kaybeden kişinin cenazesi de olay yerindeki incelemenin ardından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, kamyona arkadan çarpan otomobilin hız kadranının 140 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

İHA'nın haberine göre, kaza nedeniyle yolda trafik akışı bir süreliğine tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

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"Şoförü kendimiz arabanın içinden çıkardık"

Kazaya karışan kamyonun sürücüsü Serhat Orcan, "Normal seyrinde devam ediyordum. Arkadaş birdenbire hızlı gelip vurdu. Sonra durdum. Şoförü biz kendimiz arabanın içinden çıkardık. Ya uykuluydu anlamadı, bilemiyorum. Kazadan sonra otomobilde iki kişi gördük." dedi.