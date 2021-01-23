Çekmeköy’de müşteri gibi girdiği kuyumcuyu soydu

Kuyumcudaki çalışana silah doğrultup 45 bin lira değerinde altını gasbeden şüpheli, adım adım izlenerek bulundu ve gözaltına alındı. Gasp anları ise kameraya yansıdı.

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde müşteri gibi bir kuyumcu dükkanına giren kişi, bir anda tabancasını çıkardı.

Tabancayı çalışana doğrultan soyguncu, elindeki çantayı uzatarak altınları istedi.

Birkaç dakika süren soygunun ardından şüpheli, 45 bin lira değerindeki altınla kaçarak kayıplara karıştı.

POLİS, ADIM ADIM İZLEDİ

Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri yapılan titiz çalışmalar neticesinde güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin izini buldu.

Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheli Enes Ö.’nün (26) olayı gerçekleştirdikten sonra izini kaybettirmek için yaya bir şekilde Çekmeköy’den Ümraniye’ye yürüdüğünü tespit etti. Daha sonra çevrede bulunan bir taksiye binip Sancaktepe’ye giden zanlının buradan ise yoldan geçen minibüse bindiği ve bir süre sonra tekrar yaya olarak yoluna devam ettiği belirlendi.

Çekmeköy’de kuyumcuda silahlı gasp İZLE

GASP ANI KAMERADA

Olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi ve ona yardım edenleri yapılan eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakaladı.

Geçtiğimiz günlerde adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bekir B. (32), Rıdvan G. (31) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayı gerçekleştiren Enes Ö.(26) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.