Çekmeköy'de seyir halindeki otomobilde yangın İstanbul Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.

İHA

Dün akşam saat 21.30 civarında İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki Kuzey Marmara Otoyolu'nda, plakası belirlenemeyen Osman B.'nin kullandığı otomobilin motor kısmında alevler meydana geldi. Sürücü, alevleri fark eder etmez aracı emniyet şeridine çekip yangın tüpüyle söndürmeye çalıştı. Ancak alevler hızla yayılarak tüm aracı sardı.

YANGINI SÖNDÜREMEDİ, İTFAİYEYİ ARADI

Sürücü, yangının kontrol altına alınamayacağını anlayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ve polis ekipleri, yaklaşık bir saatlik yoğun bir çalışmanın ardından alev topuna dönen otomobili söndürdü. Neyse ki olayda can veya mal kaybı yaşanmazken, otomobil tamamen kül oldu. Polis, yangının nedenini araştırmak üzere inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)