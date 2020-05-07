Çekmeköy'de site sakini, güvenlik görevlisini öldürdü

Güvenlik görevlisi Halis P. tartıştığı site sakini Kadir T. tarafından silahla vurularak öldürüldü.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, Manolya Sitesi'nde yaşayan Kadir T. ile sitenin güvenlik görevlisi Halis P. arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sonucu site sakini Kadir T., güvenlik görevlisi Halis P.'yi silahla yaraladı.

Ardından 7. katta bulunan evine dönen Kadir T.'nin bir süre sonra balkona çıkıp “polis çağırın" şeklinde bağırdığı öğrenildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Kadir T.'yi gözaltına aldı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Halis P.'nin yapılan tüm müdahalelilere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

"KİMSEYE ZARARI YOKTU"

Görgü tanığı Adem Kişi, “Evden çıktım, Taşdelen'e gidiyordum. Güvenliğin oraya yaklaştım, kırtasiyenin oradan baktım Halis Amca'yla tartışıyordu. O arada zaten hemen ateş etmeye başladı. 15 el kadar ateş etti. Halis Amca'yı iyi biliriz, sessiz, sakin biriydi. Kimseye zararı yoktu, namazında, niyazındaydı. Aralarındaki özel meseleyi bilemiyorum. Oğulları falan geldi. Ambulansı bekleyemeden polis eşliğinde hastaneye gitti." dedi.