Çekmeköy'de virajı alamayan kamyon yan yattı: Sürücü yaralandı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Kuzey Marmara Ankara istikametinde Çekmeköy mevkiinde Erol Masalcı hakimiyetindeki kapalı kasa kamyon, virajı alamayarak önce bariyerlere çarptı, ardından da yan yattı.
Kazada kamyon sürücüsü araçta sıkıştı.
Ekipler sevk edildi
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü Erol Masalcı'yı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
İnceleme başlatıldı
Jandarma ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, olayla ilgili inceleme başlattı.
"Kendisi yaralı, hastaneye kaldırıldı"
Çevredeki vatandaşlardan Ozan Bozan, "Sürücü bariyerlere dalmış. Hakimiyetini kaybedince buraya devrilmiş. Kendisi yaralı, hastaneye kaldırıldı." dedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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