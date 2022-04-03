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    Celal Şengör'ün 'kız öğrenciye tokat' soruşturmasında karar çıktı

    Prof. Dr. Celal Şengör, bir yayında anlattığı kız öğrencisinin kıçına tokat attığı olay nedeniyle hakkında başlatılan disiplin soruşturmasından ceza almadı.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2022 - 14:20
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 14:32
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    Celal Şengör'ün 'kız öğrenciye tokat' soruşturmasında karar çıktı

    Ünlü bilim insanı jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, emekli olmuştu.

    Şengör'ün emeklilik kararı, katıldığı bir yayında kız öğrencilerinden birinin kıçına tokat attığı olayı anlatmasıyla ilgili çalıştığı kurum İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'ün başlattığı soruşma sonuçlanmadan hemen önce geldi.

    Şengör hakkında üniversite kararını bugün açıkladı.

    DİSİPLİN CEZASI ALMADI

    Soruşturmayı yürütülen komisyonca Şengör hakkında herhangi bir disiplin cezası verilmesine yer olmadığı kanaatine varıldı.

    Rapor Rektörlüğe sunuldu, Rektörlük yönetimi soruşturma komisyonunun bu kararını da uygun bularak onayladı.

    Celal Şengör, öğrencisinin eteğini kaldırıp attığı tokadı anlattı VİDEO

    Celal Şengör ün kız öğrenciye tokat soruşturmasında karar çıktı #1


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