Celal Şengör'ün 'kız öğrenciye tokat' soruşturmasında karar çıktı

Prof. Dr. Celal Şengör, bir yayında anlattığı kız öğrencisinin kıçına tokat attığı olay nedeniyle hakkında başlatılan disiplin soruşturmasından ceza almadı.

Ünlü bilim insanı jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, emekli olmuştu.

Şengör'ün emeklilik kararı, katıldığı bir yayında kız öğrencilerinden birinin kıçına tokat attığı olayı anlatmasıyla ilgili çalıştığı kurum İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'ün başlattığı soruşma sonuçlanmadan hemen önce geldi.

Şengör hakkında üniversite kararını bugün açıkladı.

DİSİPLİN CEZASI ALMADI

Soruşturmayı yürütülen komisyonca Şengör hakkında herhangi bir disiplin cezası verilmesine yer olmadığı kanaatine varıldı.

Rapor Rektörlüğe sunuldu, Rektörlük yönetimi soruşturma komisyonunun bu kararını da uygun bularak onayladı.

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