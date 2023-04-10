Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması soruşturması Karabulut Ailesi'nin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, yaptığı paylaşımda itirazın reddedilmesi üzerine Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını duyurdu.

DHA

İstanbul Bahçeşehir'de 3 Mart 2009 tarihinde 17 yaşındaki Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürüldü.

Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu tutuklandıktan 5 yıl sonra, 2014 yılında tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ederek yaşamına son verdi.

Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediğini, kaçtığını veya kaçırıldığını iddia ederek avukatı Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Savcılık soruşturmayı tamamlayarak, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme reddetti

Aile, avukatları Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla takipsizlik kararını ilişkin üst mahkemeye itirazda bulundu. Mahkeme itiraz taleplerini reddetti.

Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldı

Karabulut Ailesi itirazın reddedilmesi üzerine, yine avukatları Epözdemir aracılığıyla Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

Avukat Dr. Rezan Epözdemir, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Epözdemir yaptığı paylaşımda, şunları söyledi: