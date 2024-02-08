"Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan Rönesans Rezidans'ta evlatları can verdi Hatay'da Rönesans Rezidans'ta depremde kızını, damadını ve 3 torununu kaybeden Fatma Doğru, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay’da meydana geldi.

Özellikle Antakya'da birçok ev yıkılırken, birçok kişi de hayatını kaybetti.

Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi’nde 2013 yılında tamamlandıktan sonra daireleri ‘Cennetten bir köşe’ sloganıyla satılan Rönesans Rezidans ise yıkılan binalardan birisi oldu.

Bine yakın insanın hayatını kaybettiği ve 53 kişinin hala kayıp olduğu rezidansta depreme yakalanan Sevin Ailesi'nden Şükriye Sevin, eşi Aytaç Sevin, çocukları Yaren Sevin, Öykü Sevin ve Efe Sevin hayatlarını kaybetti.

Rezidansın 2. katında yaşayan Sevin Ailesi'nin cenazeleri, depremin 12. gününde çıkarıldı.

Enkazın başında kaybettiklerini andı

Şükriye Sevin'in annesi Fatma Doğru, Rönesans Rezidans'tan geriye kalan enkazın başında depremde kaybettiği yakınlarını anarken gözyaşlarına hakim olamadı. Enkazın başında gözyaşlarına boğulan Doğru, depremden yaralı olarak kurtulan diğer çocukları ve torunlarıyla hayata tutunmaya çalışıyor.

"Rönesans Rezidans'ı sağlamdır diye düşündüm"

Fatma Doğru, deprem öncesinde Rönesans Rezidans'ın sağlam olduğunu düşündüğünü ifade ederek, “Biz depremde sağ kurtulduk şükür. Koştum, 'Yavrum çocuklarıma götür beni' dedim. Rönesans Rezidans'ı sağlamdır diye düşündüğümden kızım ve ailesi için hiç endişe etmedim. Sabah olunca hemen buraya geldik. Ekinciler yolunda arabaları durduruyorlardı. 'Neden?' diye sorunca 'Rezidans çöktü' dediler. Hayallerim ve her şeyim gitti.

Kurtulacaklarından asla ümidim yoktu. 'İnşallah acı çekmeden hemen hayatlarını kaybetmişlerdir' dedim ve sonra diğer çocuklarıma gittim. Ağır yaralı olarak kurtulmuşlar. Onlar da ölümden döndüler. Buraya hiç gelemedim ama gelseydim ne yapacağımı bilmiyordum.” dedi.

"Gecekondu Rönesans Rezidans'tan sağlammış meğer"

Kentte bulunan gecekonduların bile rezidanstan daha sağlam olduğunu dile getiren Doğru, “Kızım ve damadım adliyede çalışıyordu. Torunum Yaren de adliyede işe başlamıştı ve henüz 3 ay maaş almıştı. Torunumun hayalleri yıkıldı. Gecekondu rezidanstan sağlammış meğer.

15 Şubat'ta sabah okula gideceklerdi. Çantalarını bile hazırlamışlar. Sabah olduğunda kızım ve damadım işe, torunlarım da okula gideceklerdi. Sabah olmadı, yavrum olmadı.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)