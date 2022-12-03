Cezaevi firarisi tarafından evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in vefatının üzerinden 3 yıl geçti. Genç kızın sevenleri ve ailesi mezarına çiçek bıraktı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 3 yıl önce kadın cinayeti yaşanmıştı.

Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019 tarihinde akşam saatlerinde evine gireceği esnada kendisini takip eden cezaevi firarisi Arduç tarafından bıçaklandı.

Balerin Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Katil zanlısı, bir gün sonra kent merkezinde esnaf tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi verildi

Tutuklanan zanlı Özgür Arduç, cinayet suçundan yargılandığı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonunda, 'canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

Ceren Özdemir, ölümünün 3'üncü yıl dönümünde Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi’ndeki mezarının başında ailesi ve sevenleri tarafından anıldı.

"Acımız çok büyük gerçekten"

Anma programı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, “Derneğimiz her yıl bu programı geleneksel hale getirdi. Her yıl ölüm yıl dönümünde mezarı üstünde bir anma etkinliği düzenleniyor. Yani çok da söylenecek bir şey yok. Acımız çok büyük gerçekten. Yani eşimin durumunu gördünüz. Yani çok kötü oluyoruz buraya geldiğimizde.” dedi.

Ceren Özdemir vefatının 3'üncü yılında mezarı başında anıldı VİDEO

