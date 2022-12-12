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    Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde park kavgası: Yüzünden vuruldu

    Hastanede park nedeniyle tartıma yaşayan ikili arasında nabızlar yükseldi. Bir kişi yüzünden vurulurken, şüpheli gözaltına alındı.
    • 12.12.2022 - 16:51
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 16:56
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    Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde park kavgası: Yüzünden vuruldu

    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde dehşet anları yaşandı.

    Yaşanan olayda, tedavi için gelen sivil polis memuru Emrullah G. ile  Mehmet A. arasında araç parkı nedeniyle tartışmaya başladı.

    Silahla yüzünden yaraladı

    Tartışmaya çevredeki vatandaşlar da dahil olunca Emrullah G., aracından aldığı silahıyla Mehmet A.'yı yüzünden yaraladı.

    Hastanede tedavi altına alınan Mehmet A.'nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

    Polis memuru gözaltına alındı

    Emrullah G., olay yerine gelen Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Cerrahpaşa Tıp Fakültesi nde park kavgası: Yüzünden vuruldu #1

    Cerrahpaşa Tıp Fakültesi nde park kavgası: Yüzünden vuruldu #2


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