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- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde park kavgası: Yüzünden vuruldu
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde park kavgası: Yüzünden vuruldu
Hastanede park nedeniyle tartıma yaşayan ikili arasında nabızlar yükseldi. Bir kişi yüzünden vurulurken, şüpheli gözaltına alındı.
- 12.12.2022 - 16:51
- Güncelleme : 12.12.2022 - 16:56
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde dehşet anları yaşandı.
Yaşanan olayda, tedavi için gelen sivil polis memuru Emrullah G. ile Mehmet A. arasında araç parkı nedeniyle tartışmaya başladı.
Silahla yüzünden yaraladı
Tartışmaya çevredeki vatandaşlar da dahil olunca Emrullah G., aracından aldığı silahıyla Mehmet A.'yı yüzünden yaraladı.
Hastanede tedavi altına alınan Mehmet A.'nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Polis memuru gözaltına alındı
Emrullah G., olay yerine gelen Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.